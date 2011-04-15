Оборот розничной торговли в Курской области в январе-марте вырос на 2.5% до 52 млрд руб.

Оборот розничной торговли в Курской области в январе-марте 2019 года вырос на 2.5% до 52 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



На каждого жителя Курской области в первом квартале текущего года пришлось 47 тыс. руб. оборота розничной торговли.



В первые три месяца текущего года оборот розничной торговли на 90.9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной сети вне рынка, доля рынков составила 9.1%.



В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49.2%, непродовольственных товаров - 50.8%. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года объем продаж пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличился на 1.6%, непродовольственных товаров - на 3.5%.





"AK&M" от 24.05.2019