Уровень безработицы в России в апреле не изменился и составил 4.7%

Количество безработных в России в апреле 2019 года уменьшилось на 4.3% до 3.554 млн в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 1%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.7%.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.8 млн безработных, в том числе 0.7 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 74.9 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.







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