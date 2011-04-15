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24/05/2019
17:59

Пакистан начал антидемпинговое расследование в отношении импорта холоднокатаного плоского проката из России и Канады

Национальная тарифная комиссия Пакистана инициировала антидемпинговое расследование в отношении импорта холоднокатаного плоского проката (коды товарной номенклатуры Пакистана: 7209.1510, 7209.1590, 7209.1610, 7209.1690, 7209.1710, 7209.1790, 7209.1810, 7209.1890, 7209.2510, 7209.2590, 7209.2610, 7209.2690, 7209.2710, 7209.2790, 7209.2810, 7209.2890 и 7211.2920), происходящего из России и Канады. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Российские производители, заинтересованные в экспорте указанного товара в Пакистан, могут зарегистрироваться в процедуре до 25 мая 2019 года, направив соответствующее письмо в адрес Национальной тарифной комиссии Пакистана, а также представить свои комментарии в срок до 24 июня 2019 года.


"AK&M" от 24.05.2019
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