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27/05/2019
10:34

Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 27 мая 2019 года.

РЫБОПРОМЫШЛЕННИКУ ВЕРНУЛИ ОБВИНЕНИЕ
ЮРИЯ ТУЗОВА ОПЯТЬ ОБВИНИЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение известному мурманскому рыбопромышленнику Юрию Тузову. Ранее ему инкриминировались подстрекательство к похищению человека и вымогательство крупной суммы денег, теперь он, по версии следствия, считается организатором преступлений. Тем временем начался суд над предполагаемыми сообщниками бывшего следователя Марии Слезкиной, которая одно время вела дело господина Тузова и, по версии следствия, сама вымогала у него €2 млн за смягчение условий уголовного преследования бизнесмена.


ДЕСАНТНИК ЗАЧАСТИЛ ЗА ГРАНИЦУ
ЗА ВЫЕЗДЫ ИЗ РОССИИ ПОДПОЛКОВНИКУ ВДВ ОБЪЯВИЛИ ВЫГОВОР, ЛИШИВ ДОСТУПА К ГОСТАЙНЕ


Как стало известно "Ъ", командующий ВДВ объявил строгий выговор, а прокурор - предостережение заместителю командира по тылу 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ударного полка Андрею Борисову. Гвардии подполковник был лишен доступа к гостайне за то, что без разрешения командующего неоднократно выезжал за границу, а затем и привлечен к дисциплинарной ответственности. Свое право на отдых за пределами России офицер обжаловал в Верховном суде, но административное дело проиграл.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 27.05.2019
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