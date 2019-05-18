ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 25 мая, в размере 64.6106 руб. против 64.4913 руб. на 24 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.05.19 - 64.4913 руб.

23.05.19 - 64.4156 руб.

22.05.19 - 64.5372 руб.

21.05.19 - 64.4888 руб.

18.05.19 - 64.6327 руб.



























































































































































































































































"AK&M" от 27.05.2019