ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 25 мая, в размере 72.3186 руб. против 71.8369 руб. на 24 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



24.05.19 - 71.8369 руб.

23.05.19 - 71.8427 руб.

22.05.19 - 71.9654 руб.

21.05.19 - 71.9631 руб.

18.05.19 - 72.2464 руб.







































































































"AK&M" от 27.05.2019