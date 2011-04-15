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27/05/2019
09:31

Повтор! ВВП РФ в январе-апреле вырос на 0.8%, сообщает Минэкономразвития

ВВП РФ в январе-апреле 2019 года вырос на 0.8%. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития.

В апреле наблюдалось восстановление темпов роста ВВП до 1.6% в годовом исчислении после временного замедления в начале года (по сравнению с 0.2 % в марте и 0.5% в I квартале 2019 года).

Основной вклад в увеличение годовых темпов роста ВВП в апреле по сравнению с мартом (около 0.8 п.п. из 1.4 п.п.) внесло улучшение динамики промышленности.


"AK&M" от 27.05.2019
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