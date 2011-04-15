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27/05/2019
11:21

Рубль сохраняется на комфортных уровнях благодаря пику налоговых выплат

Российская валюта сохраняет относительную устойчивость в условиях повышенной волатильности на глобальных площадках. В конце прошлой недели рубль терял около процента в основных валютных парах, хотя падение цен на нефть в рамках недели достигало 7%. Об этом говорится в обзоре Nordea.

В начале недели умеренным фактором поддержки остаются налоговые платежи, пик по которым приходится на сегодня, а завершающий платеж по налогу на прибыль произойдет завтра. Основным вызовом для рубля остается глобальный внешний фон, замедление мировой экономики в условиях обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Рубль до сих пор оставался довольно устойчивым к ухудшению глобальных настроений по прежнему на данный момент находится на более крепких уровнях, чем в начале мая, когда начался новый виток торговой войны. На горизонте ближайшего месяца до возможной встречи Трампа и Си в рамках саммита Большой Двадцатки США и Китай, вероятно, продолжат взаимную жесткую риторику.

На этом фоне рубль становится более уязвимым, хотя, скорее всего, продолжит демонстрировать динамику лучше аналогов. На текущей неделе основным фактором риска выступает публикация индексов деловой активности в США и Китае Напряженный внешний фон заметно осложняет для рубля возможность достичь заметно более крепких уровней.

"AK&M" от 27.05.2019
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