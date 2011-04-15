В Курской области в 4 раза увеличено финансирование мер поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курской области в этом году планируются полностью пересмотреть систему нефинансовой поддержки СМП. В частности, в регионе будет создан центр "Мой бизнес". Данная инициатива почти полностью совпадает с проектом "Создание единого центра управления в предпринимательстве", занявшим первое место по итогам общественных слушаний "Мастерских проектов" по направлению "Экономика".



"Что касается финансовой поддержки, то мы увеличили ее в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Более 156 млн руб. предполагается направить на поддержку малого и среднего бизнеса на территории Курской области. В целом до 2024 года - около 950 млн руб. Это значительные средства. Тем более, что ранее о таких цифрах мы просто не мечтали", - подчеркнул Р.Старовойт.





"AK&M" от 27.05.2019