Нефтяные котировки консолидируются ниже $70 за баррель

Нефтяные котировки в конце недели восстанавливались после падения предыдущего дня и продемонстрировали умеренный рост. Сохраняющаяся растущая динамика запасов нефти в США, которые по последним данным достигли двухлетних максимумов, способствовал расширению спреда между американским бенчмарком WTI против индикатора североморской нефти Brent. По итогам пятницы он составил $10.2 за баррель в пользу Brent против $9.5 на начало недели. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Фьючерсы на Brent в пятницу кратковременно тестировали поддержку предыдущего дня $67.4 за баррель, в результате чего на часовом графике образовалась фигура "двойное дно", которая может поддержать намерения спекулянтов, настроенных оптимистично. Тем не менее, пока цены держатся ниже предыдущей поддержки $70.



Главное таможенное управление Китая опубликовало данные по импорту нефти в апреле. Импорт из Саудовской Аравии вырос на 43% г/г до 6.3 млн т или 1,53 млн б/с. Российские поставки также выросли до 6.12 млн т или 1.49 млн б/с против 1.35 млн б/с год назад. Поставки из Венесуэлы в апреле выросли на 85% к мартовским значениям до 462.8 тыс. б/с.



В пятницу вечером были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США снизилось и достигло на прошлой неделе 797 установок (-5). В годовом выражении сокращение составляет -62 установок. Чуть более половины всех буровых (451) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком темпе роста производства в США во второй половине 2019 года. Тем не менее, пока США по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке и частично компенсируют выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.



В это же время в Канаде количество буровых установок выросло до 28 установок (+16) Годом ранее в это же время было 35 уст. Буровая активность в стране традиционно демонстрирует спад весной из-за погодных условий. Резкий рост работающих установок сигнализирует о начале восстановления отрасли.



"AK&M" от 27.05.2019