Кабмин упростил порядок представления годовой финансовой отчётности

Правительство РФ упростило порядок представления годовой финансовой отчётности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Ранее Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 444-ФЗ были внесены изменения в закон "О бухгалтерском учёте", направленные на упрощение представления бухгалтерской (финансовой) отчётности коммерческих и некоммерческих организаций и предпринимателей в государственные органы и на совершенствование формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности.



В частности, было установлено, что обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчётности, которая подлежит обязательному аудиту, вместе с аудиторским заключением о ней должен представляться в виде электронного документа в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта. То есть в соответствии с новым порядком финансовую отчётность и аудиторское заключение не нужно будет представлять в Росстат, как это происходит в настоящее время. Отчётность будет представляться только в налоговые органы в электронной форме.



За ФНС России закреплены полномочия по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности. Данные для формирования официальной статистической информации Росстат будет получать из этого информационного ресурса в рамках межведомственного взаимодействия.



Эти нормы вступают в силу с 1 января 2020 года.

Подписанным постановлением ряд нормативных правовых актов Правительства РФ приводится в соответствие с этими изменениями в законодательстве.





"AK&M" от 27.05.2019