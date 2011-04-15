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27/05/2019
12:46

Кабмин упростил порядок представления годовой финансовой отчётности

Правительство РФ упростило порядок представления годовой финансовой отчётности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 444-ФЗ были внесены изменения в закон "О бухгалтерском учёте", направленные на упрощение представления бухгалтерской (финансовой) отчётности коммерческих и некоммерческих организаций и предпринимателей в государственные органы и на совершенствование формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности.

В частности, было установлено, что обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчётности, которая подлежит обязательному аудиту, вместе с аудиторским заключением о ней должен представляться в виде электронного документа в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта. То есть в соответствии с новым порядком финансовую отчётность и аудиторское заключение не нужно будет представлять в Росстат, как это происходит в настоящее время. Отчётность будет представляться только в налоговые органы в электронной форме.

За ФНС России закреплены полномочия по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности. Данные для формирования официальной статистической информации Росстат будет получать из этого информационного ресурса в рамках межведомственного взаимодействия.

Эти нормы вступают в силу с 1 января 2020 года.
Подписанным постановлением ряд нормативных правовых актов Правительства РФ приводится в соответствие с этими изменениями в законодательстве.


"AK&M" от 27.05.2019
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