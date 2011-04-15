Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/05/2019
12:59

Рынок пока не видит поводов для "медвежьей" коррекции

В понедельник торги на большинстве площадок протекают в сдержанном формате, во многом из-за пустого экономического календаря и праздников в Британии и США. После бурных движений на минувшей неделе инвесторы решили взять паузу, что обусловило некоторое улучшение отношения к риску. Об этом свидетельствует позитивная динамика европейских индексов, говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

При этом торговая напряженность остаётся высокой, поскольку Трамп сегодня заявил, что не готов к заключению сделки с Китаем, а в Японии отметили, что премьер-министр Абэ и американский лидер не согласовали достижение торгового соглашения к августу.

Индекс МосБиржи повышается на 0.35%, РТС растёт в пределах 0.5%. Рубль символически укрепляется к доллару и евро, торгуясь без видимых катализаторов. Пара доллар/рубль не смогла пробить локальное сопротивление в районе 64.50 руб., но и развивать медвежий импульс тоже не торопится, отчасти на фоне просадки нефтяных котировок после частичного восстановления в пятницу. До конца дня не ожидается резких изменений курса российской валюты, которая в целом выглядит достояно, учитывая отсутствие выраженного интереса к покупкам рисковых активов и негативную динамику на рынке чёрного золота.

Brent удерживается над 100-дневной скользящей средней, но не может продолжить недавнюю коррекцию после агрессивных распродаж, несмотря на сокращение числа буровых в США до 13-месячнго минимума. В центре внимания сырьевых трейдеров также находится китайско-американский торговый конфликт, который подпитывает опасения замедления роста мирового спроса на нефть.

"AK&M" от 27.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100