Рынок пока не видит поводов для "медвежьей" коррекции

В понедельник торги на большинстве площадок протекают в сдержанном формате, во многом из-за пустого экономического календаря и праздников в Британии и США. После бурных движений на минувшей неделе инвесторы решили взять паузу, что обусловило некоторое улучшение отношения к риску. Об этом свидетельствует позитивная динамика европейских индексов, говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



При этом торговая напряженность остаётся высокой, поскольку Трамп сегодня заявил, что не готов к заключению сделки с Китаем, а в Японии отметили, что премьер-министр Абэ и американский лидер не согласовали достижение торгового соглашения к августу.



Индекс МосБиржи повышается на 0.35%, РТС растёт в пределах 0.5%. Рубль символически укрепляется к доллару и евро, торгуясь без видимых катализаторов. Пара доллар/рубль не смогла пробить локальное сопротивление в районе 64.50 руб., но и развивать медвежий импульс тоже не торопится, отчасти на фоне просадки нефтяных котировок после частичного восстановления в пятницу. До конца дня не ожидается резких изменений курса российской валюты, которая в целом выглядит достояно, учитывая отсутствие выраженного интереса к покупкам рисковых активов и негативную динамику на рынке чёрного золота.



Brent удерживается над 100-дневной скользящей средней, но не может продолжить недавнюю коррекцию после агрессивных распродаж, несмотря на сокращение числа буровых в США до 13-месячнго минимума. В центре внимания сырьевых трейдеров также находится китайско-американский торговый конфликт, который подпитывает опасения замедления роста мирового спроса на нефть.



"AK&M" от 27.05.2019