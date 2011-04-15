В Администрации Курской области обсудили подготовку к СЭФ-2019

На VIII Среднерусский экономический форум зарегистрировано 520 человек, подтвердили участие 152 спикера. Своих представителей на мероприятие направляют 4 профильных министерства и ТПП России. В работе форума примут участие представители 14 регионов России. Такие данные озвучены на заседании Оргкомитета по подготовке к VIII Среднерусскому экономическому форуму, который состоялся 24 мая 2019 года.



Подтвердили участие в форуме 16 модераторов из различных отраслей экономики. Наиболее популярными секциями по регистрации участников стали: малый и средний бизнес, умный город, цифровое управление регионом, цифровой туризм и безопасный город.



В рамках СЭФ-2019 состоится выставка "Цифровой регион", где будут продемонстрированы цифровые решения для следующих отраслей: здравоохранение, ЖКХ и умный город, транспорт и промышленность и другие.



На сайт СЭФ-2019 начали поступать вопросы к врио губернатора Роману Старовойту, ответы на которые будут озвучены в рамках "Открытого диалога".



Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru и открыта до 21 июня 2019 года. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минэкономразвития России, Минпромторга России и ТПП РФ.



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 27.05.2019