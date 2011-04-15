В рамках СЭФ-2019 будет работать Биржа контактов

В рамках VIII Среднерусского экономического форума будет работать Биржа контактов. Основная задача площадки - создание единого бизнес-пространства и организация полноценного взаимодействия между представителями деловых кругов.



Биржа контактов призвана наладить взаимодействие российских и иностранных инвесторов, предпринимателей. Участники биржи смогут представить свои бизнес-решения, найти поставщиков оборудования и технологий, выйти на новые рынки. Представители бизнеса смогут обсудить цифровизацию малого бизнеса, цифровую медицину и другие направления.



Воспользоваться услугами Биржи контактов может любое заинтересованное лицо, пройдя предварительно регистрацию на сайте форума http://www.sef-kursk.ru/2019/birzha-kontaktov



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минэкономразвития России, Минпромторга России и ТПП РФ.



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru







"AK&M" от 27.05.2019