Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 15 по 22 мая, уменьшилось на 2.2%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 15 по 22 мая 2019 года, уменьшилась на 2.2% до 769.2 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю снижение показателя произошло в 74 регионах. Наибольшее сокращение численности безработных наблюдалось в Вологодской, Ленинградской, Магаданской, Сахалинской, Челябинской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Карелия, Северная Осетия - Алания, Пермском крае.



В десяти регионах отмечено увеличение показателя. Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Марий Эл, Ивановской, Курской, Псковской, Рязанской, Тверской областях.



Не изменилась численность безработных в Пензенской области.



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