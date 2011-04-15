Для ускоренного принятия приоритетных законопроектов по развитию цифровой экономики будет создана рабочая группа. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.



В рабочую группу войдут представители Правительства России и профильных комитетов Госдумы.



"Необходимо сделать все, чтобы законы появились как можно быстрее, - подчеркнул В.Володин. - Нам правильно сейчас объединить усилия, понимая свою ответственность".



В.Володин призвал ускорить внесение остальных 19-ти приоритетных законопроектов уже в весеннюю сессию.



По его словам, в частности, необходимы законы, регулирующие вопросы использования "цифровой подписи", электронного документооборота, в том числе электронных цифровых книжек.





"AK&M" от 27.05.2019