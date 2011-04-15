Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 мая

Банк России установил на 28 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.6282

1 Азербайджанский манат 37.9980

100 Армянских драмов 13.4299

1 Белорусский рубль 31.0264

1 Болгарский лев 36.8890

1 Бразильский реал 16.0254

100 Венгерских форинтов 22.1597

1000 Вон Республики Корея 54.3753

10 Гонконгских долларов 82.1245

10 Датских крон 96.6065

1 Доллар США 64.4636

1 Евро 72.1863

100 Индийских рупий 92.6534

100 Казахстанских тенге 16.9630

1 Канадский доллар 47.9426

100 Киргизских сомов 92.2886

10 Китайских юаней 93.4716

10 Молдавских леев 35.6645

1 Новый туркменский манат 18.4445

10 Норвежских крон 74.0799

1 Польский злотый 16.8031

1 Румынский лей 15.1526

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.9482

1 Сингапурский доллар 46.8963

10 Таджикских сомони 68.3239

1 Турецкая лира 10.6463

10000 Узбекских сумов 76.2123

10 Украинских гривен 24.4922

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.9848

10 Чешских крон 27.9245

10 Шведских крон 67.4778

1 Швейцарский франк 64.0791

10 Южноафриканских рэндов 44.6820

100 Японских иен 58.8521

"AK&M" от 27.05.2019