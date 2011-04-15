Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 28 мая

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Банк России установил на 28 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.6282
1 Азербайджанский манат 37.9980
100 Армянских драмов 13.4299
1 Белорусский рубль 31.0264
1 Болгарский лев 36.8890
1 Бразильский реал 16.0254
100 Венгерских форинтов 22.1597
1000 Вон Республики Корея 54.3753
10 Гонконгских долларов 82.1245
10 Датских крон 96.6065
1 Доллар США 64.4636
1 Евро 72.1863
100 Индийских рупий 92.6534
100 Казахстанских тенге 16.9630
1 Канадский доллар 47.9426
100 Киргизских сомов 92.2886
10 Китайских юаней 93.4716
10 Молдавских леев 35.6645
1 Новый туркменский манат 18.4445
10 Норвежских крон 74.0799
1 Польский злотый 16.8031
1 Румынский лей 15.1526
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.9482
1 Сингапурский доллар 46.8963
10 Таджикских сомони 68.3239
1 Турецкая лира 10.6463
10000 Узбекских сумов 76.2123
10 Украинских гривен 24.4922
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.9848
10 Чешских крон 27.9245
10 Шведских крон 67.4778
1 Швейцарский франк 64.0791
10 Южноафриканских рэндов 44.6820
100 Японских иен 58.8521
"AK&M" от 27.05.2019