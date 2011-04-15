Банк России на 28 мая понизил курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 72.1863 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 64.4636 руб.

Банк России на 28 мая понизил официальный курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 72.1863 руб. с 72.3186 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 64.4636 руб. с 64.6106 руб. 25 мая.



Стоимость бивалютной корзины на 28 мая уменьшилась более чем на 14 копеек (-0.21%) до 67.9388 руб. с 68.0792 руб. 25 мая.



"AK&M" от 27.05.2019