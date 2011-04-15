Д.Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил, открывая встречу с заместителями председателя Правительства, говорится в сообщении Госдумы.



"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", - цитируется Д.Медведев в сообщении нижней палаты парламента.



По словам премьер-министра, это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта Правительства.



Напомним, что закон об отмене внутреннего роуминга принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении 19 декабря 2018 года. Нововведения вступят в силу 1 июня 2019 года.





"AK&M" от 27.05.2019