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27/05/2019
16:23

Natura & Co покупает Avon

Natura & Co объявила о приобретении Avon Products, Inc. в рамках сделки по слиянию. Об этом говорится в сообщении компании.

Объединённые ресурсы - а это более чем 6.3 млн консультантов и представителей Avon и Natura, 3.2 тыс. розничных магазинов по всему миру, а также расширенное цифровое присутствие - позволят организации после слияния занять лидирующие позиции в сфере прямых продаж, отмечается в сообщении.

Ожидается, что годовой оборот объединённой группы составит более $10 млрд. Корпорация будет представлена в 100 странах, а её штат превысит 40 тыс. сотрудников.

Добавляя Avon в портфолио, куда уже входят Natura, The Body Shop и Aesop, Natura & Co укрепит свои возможности по улучшению обслуживания различных категорий потребителей и каналов распространения, а также расширит географию своей деятельности.



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