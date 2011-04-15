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27/05/2019
16:25

В Китай поступила первая партия российской молочной продукции

В Китай поступила первая партия российской молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Поставка осуществлена ОАО "Милком" агрохолдинга "Комос Групп".

Следует отметить, что это первая официальная отгрузка молочной продукции из России в КНР, осуществляемая в рамках протокола о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, подписанного в конце 2018 года Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.

Напомним, что в апреле текущего года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен с 10 до 33 компаний.

Государство оказывает молочной отрасли комплекс мер поддержки, благодаря чему последние несколько лет она демонстрирует стабильные положительные результаты развития. По оценкам Минсельхоза, в перспективе до 2024 года экспорт молочной продукции из России может вырасти по сравнению с прошлым годом в 2.7 раза до $800 млн.


"AK&M" от 27.05.2019
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