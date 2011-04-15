Чистая прибыль Акрона по МСФО за I квартал выросла в 2.1 раза до 8.774 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Акрон" по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 2.1 раза до 8.774 млрд руб. по сравнению с 4.146 млрд руб. годом ранее. В долларовом эквиваленте чистая прибыль выросла на 82% до $133 млн с $73 млн, говорится в сообщении компании.



Выручка выросла на 23% до 29.504 млрд руб., по сравнению с 24.05 млрд руб., в долларовом эквиваленте - на 6% до $446 млн с $423 млн.



Показатель EBITDA вырос на 31% до 10.456 млрд руб. с 7.958 млрд руб., в долларовом эквиваленте - на 13% до $158 млн со $140 млн.



Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведёт собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет лицензиями на добычу на 13 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). Акрон также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty S.A., одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.





"AK&M" от 27.05.2019