ФосАгро выплатит "финальные" дивиденды на 6.6 млрд руб. из расчёта 51 руб. на акцию

Акционеры ПАО "ФосАгро" на годовом собрании приняли решение о выплате "финальных" дивидендов в объёме 6.6 млрд руб. из расчёта 51 руб. на обыкновенную акцию (или 17 руб. на глобальную депозитарную расписку) из нераспределённой чистой прибыли за 2018 год. Об этом говорится в сообщении компании.



В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов утверждено 10 июня 2019 года.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



В 2013 году ФосАгро провело вторичное размещение акций (SPO) на $466.662 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.



Чистая прибыль (скорректированная на неденежные валютные статьи) Фосагро по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 2 раза до 13.54 млрд руб. ($205 млн) с 6.302 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 32% до 72.287 млрд руб. ($1.1 млрд) с 54.622 млрд руб., показатель EBITDA - на 73% до 24.778 млрд руб. ($375 млн) с 14.293 млрд руб.







"AK&M" от 27.05.2019