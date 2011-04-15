Внешнеторговый оборот РФ в I квартале снизился на 0.9% до $157.7 млрд

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Внешнеторговый оборот России в I квартале 2019 года снизился на 0.9% до $157.7 млрд. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на данные Банка России.
Сальдо торгового баланса увеличилось на 4.8% до $46.3 млрд. Объём экспорта вырос на 0.3% до $102 млрд, импорта - уменьшился на 3% до $55.7 млрд.
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