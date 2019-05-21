ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 28 мая, в размере 72.1863 руб. против 72.3186 руб. на 25 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



25.05.19 - 72.3186 руб.

24.05.19 - 71.8369 руб.

23.05.19 - 71.8427 руб.

22.05.19 - 71.9654 руб.

21.05.19 - 71.9631 руб.









































































































"AK&M" от 28.05.2019