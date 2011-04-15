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28/05/2019
09:37

Повтор! Цены производителей бензина в апреле увеличились на 0.2%

Цены производителей бензина в апреле увеличились на 0.2%, потребительские цены на бензин не изменились. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Удорожание цен производителей на бензин отмечено в 9 субъектах РФ (от 0.7% в Республике Коми и Волгоградской области до 13.6% в Тюменской области). В Ленинградской и Сахалинской областях цены сохранились на уровне марта 2019 года. В 7 субъектах РФ бензин стал дешевле (от 0.1% в Астраханской области до 3.9% в Саратовской области).

Потребительские цены на бензин в апреле превышали цены производителей в 2.7 раза (в апреле 2018 года - в 2 раза).

В апреле по сравнению с мартом цены производителей на нефть сырую выросли на 1.4% (по сравнению с декабрём 2018 года - на 2,0%), тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом - на 0.1% (+2.3%).



"AK&M" от 28.05.2019
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