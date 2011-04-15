Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/05/2019
10:36

Муниципалитеты Курской области получат дополнительное финансирование на 140 млн руб.

Муниципалитеты Курской области получат дополнительное финансирование для благоустройства общественных территорий. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора, сообщила пресс-служба Администрации Курской области.

На эти цели из областного бюджета будет направлено 140 млн руб. в виде субсидии муниципалитетам.

Потратить средства можно будет на ремонт фасадов зданий, благоустройство прилегающих к ремонтируемым зданиям территорий, а также центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования, а также создание малых архитектурных форм.

Заявки на субсидию муниципалитеты должны подать до конца мая. К реализации будет допущено 28 проектов. Одним из условий отбора является софинансирование из местного бюджета. Работы по благоустройству планируется провести в течение 2019 года.

Помимо этого, 15 муниципальных образований Курской области получат "стимулирующую" дотацию. Среди них - города Курск, Щигры, Рыльск, Беловский, Конышевский, Курский районы, поселки Горшечное, Золотухино, Медвенка, Солнцево, а также Клюквинский сельсовет Курского района, Бунинский сельсовет Солнцевского района, Зуевский сельсовет Солнцевского района, Заолешенский сельсовет Суджанского района, Быстрецкий сельсовет Тимского района. Между ними в срок до 1 июля будут распределены 15 млн руб.

Дотация будет направлена на стимулирование социально-экономического развития территорий и повышения качества управления общественными финансами.

Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании комиссии, которую провели заместители губернатора Курской области Валентина Нордстрем и Екатерина Харченко.

Предварительно специалистами был проведен анализ динамики развития 348 муниципальных образований Курской области. Оценивались такие показатели, как рост поступлений налоговых платежей в бюджеты различных уровней, сокращение недоимки по налогам, снижение кредиторской и дебиторской задолженностей, прирост собственных доходов, достижение целевых значений средней заработной платы, участие в проектах инициативного бюджетирования, а также в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика - 2018".


"AK&M" от 28.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100