Муниципалитеты Курской области получат дополнительное финансирование на 140 млн руб.

Муниципалитеты Курской области получат дополнительное финансирование для благоустройства общественных территорий. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора, сообщила пресс-служба Администрации Курской области.



На эти цели из областного бюджета будет направлено 140 млн руб. в виде субсидии муниципалитетам.



Потратить средства можно будет на ремонт фасадов зданий, благоустройство прилегающих к ремонтируемым зданиям территорий, а также центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования, а также создание малых архитектурных форм.



Заявки на субсидию муниципалитеты должны подать до конца мая. К реализации будет допущено 28 проектов. Одним из условий отбора является софинансирование из местного бюджета. Работы по благоустройству планируется провести в течение 2019 года.



Помимо этого, 15 муниципальных образований Курской области получат "стимулирующую" дотацию. Среди них - города Курск, Щигры, Рыльск, Беловский, Конышевский, Курский районы, поселки Горшечное, Золотухино, Медвенка, Солнцево, а также Клюквинский сельсовет Курского района, Бунинский сельсовет Солнцевского района, Зуевский сельсовет Солнцевского района, Заолешенский сельсовет Суджанского района, Быстрецкий сельсовет Тимского района. Между ними в срок до 1 июля будут распределены 15 млн руб.



Дотация будет направлена на стимулирование социально-экономического развития территорий и повышения качества управления общественными финансами.



Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании комиссии, которую провели заместители губернатора Курской области Валентина Нордстрем и Екатерина Харченко.



Предварительно специалистами был проведен анализ динамики развития 348 муниципальных образований Курской области. Оценивались такие показатели, как рост поступлений налоговых платежей в бюджеты различных уровней, сокращение недоимки по налогам, снижение кредиторской и дебиторской задолженностей, прирост собственных доходов, достижение целевых значений средней заработной платы, участие в проектах инициативного бюджетирования, а также в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика - 2018".





"AK&M" от 28.05.2019