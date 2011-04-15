Металлоинвест инициировал комплексное исследование окружающей среды в Курской области

Компания "Металлоинвест" в рамках социально-экономического партнёрства с Администрацией Курской области выступила инициатором комплексного исследования экологии и здоровья в Железногорске и Железногорском районе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Курской области.



Цель проекта - сбор, систематизация и анализ достоверных и всеобъемлющих сведений о состоянии окружающей среды, её изменении на протяжении последних 10 лет, влиянии экологических и антропогенных факторов на здоровье людей.



Масштабная и комплексная работа будет проведена государственным научно-исследовательским институтом гигиены, профпатологии и экологии человека России.



Институт проведёт оценку качества атмосферного воздуха, выявит содержание в нём посторонних веществ, определит все источники выбросов и вклад каждого из них, включая промышленные предприятия территории и автотранспорт. Также будет проведён полный санитарно-химический анализ проб воздуха, воды и почвы, гигиеническое обследование территории и др.



Итогом исследования станут рекомендации по совершенствованию медико-гигиенического обеспечения железногорцев. Они будут учитываться при разработке перспективных программ, направленных на укрепление здоровья жителей. Также результаты исследования будут учитываться при разработке программ технического развития производственных мощностей Михайловского горно-обогатительного комбината.



АО "ХК "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на глобальном рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.



100% акций Металлоинвеста контролируются USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО в 2018 году выросла на 17.1% по сравнению с годом ранее и составила $1.647 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 38.4% до $2.934 млрд. Выручка выросла на 15.3% до $7.187 млрд.



"AK&M" от 28.05.2019