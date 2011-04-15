Fiat отзывает 71 автомобиль Ducato в РФ

ООО "ЭфСиЭй РУС" отзывает 71 автомобиль Fiat Ducato. Об этом сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие, выявленное в процессе производства дроссельного корпуса, в результате чего может произойти отсоединение муфты подачи воздуха в дроссельный корпус с последующим зажиганием контрольной лампы неисправности двигателя и потерей мощности.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена замена имеющихся металлических хомутов и муфт на новые с характеристиками, позволяющими обеспечить правильную фиксацию муфты интеркулера на дроссельном корпусе.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "ЭфСиЭй РУС" является официальным представителем изготовителя Fiat на российском рынке.



"AK&M" от 28.05.2019