Mazda отзывает 1.678 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 1.678 тыс. автомобилей Mazda 3. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные c сентября 2015 года по март 2018 года.



Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах Mazda 3 будет выполнена замена переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "Мазда Мотор РУС" является официальным представителем изготовителя Mazda на российском рынке.



"AK&M" от 28.05.2019