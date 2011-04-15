Крупный ТПУ появится в районе новой платформы Инновационный центр "Сколково"

Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) появится в районе новой платформы Инновационный центр "Сколково" Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В состав ТПУ, помимо транспортной инфраструктуры, войдут многофункциональный деловой и торгово-развлекательный центры с подземной автостоянкой на 320 машин", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что площадь транспортно-пересадочного узла составит около 70 тыс. кв. метров. Дизайн проекта ТПУ "Сколково" разработало архитектурное бюро SCG International.



Новая платформа Инновационный центр "Сколково" расположена на 19-м километре Белорусского направления ж/д между платформами Немчиновка и Баковка.



В перспективе ИЦ "Сколково" станет одной из самых востребованных станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Одинцово - Лобня, который запустят в конце 2019 - начале 2020 года.



"AK&M" от 28.05.2019