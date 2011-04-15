Ростуризм на низком уровне завершил ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма", заявляет Счётная палата

Ростуризм на низком уровне завершил ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма". Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Контрольное ведомство проверило исполнение бюджета за 2018 год в Федеральном агентстве по туризму. Проверка выявила существенные нарушения и недостатки, что не позволяет положительно оценить деятельность агентства в 2018 году.



Например, Ростуризм не смог на должном уровне исполнить функции государственного заказчика-координатора Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", реализация которой шла с 2011 по 2018 год. Основной объём ресурсного обеспечения по программе был направлен на решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса РФ.



Несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118.8 млрд руб., или 98.4% программных назначений, в целом ФЦП выполнена на низком уровне. За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%. Из 45 проектов по созданию туристских кластеров полностью реализовано только 17. Например, низкие темпы отмечаются по ТРК "Золотые дюны" в Республике Дагестан, готовность которого составляет всего 29%, и по ТРК "Южная Карелия" в Республике Карелия, его готовность 69%.



Причины низкой эффективности программы - некачественное управление и отсутствие должного контроля и мониторинга со стороны Ростуризма. Предусмотренный программой механизм государственно-частного партнёрства Ростуризмом использован не в полной мере. Первоначальный механизм замены инвесторов в регионах предусматривал внесение изменений в ФЦП. Для этого требовался выпуск постановления Правительства, что существенно затрудняло оперативную замену инвесторов в случае невыполнения ими взятых на себя обязательств. Впоследствии данный механизм Правительством был отменен, что позитивно повлияло на темпы реализации программы.



"Можно отметить положительные примеры реализации Программы - это ТРК "Самоцветное кольцо Урала" в Свердловской области, ТРК "Золотое кольцо" в Ярославской области, ТРК "Плёс" в Ивановской области. После их создания туристский поток в этих регионах вырос более чем на 30%", - подчеркнула Счётная палата.



По результатам проверки Счётная палата рекомендовала Ростуризму и Минэкономразвития проработать вопрос о безусловном исполнении регионами обязательств по вводу всех объектов в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, ограничив при этом включение мероприятий по созданию новых туристских кластеров на территории тех субъектов, которые не исполнили свои предыдущие обязательства по ФЦП.



Проверка также выявила нарушения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Так, Ростуризм до сих пор не ввел в эксплуатацию ГИС "Электронная путёвка", хотя она была создана ещё в декабре 2017 года. На её создание Ростуризм потратил около 500 млн руб. При этом система не соответствует заявленным параметрам в части её эксплуатационной самоокупаемости. На её дальнейшую эксплуатацию ведомство дополнительно затребовало 209 млн руб. ежегодно.



"AK&M" от 28.05.2019