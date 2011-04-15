Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/05/2019
13:41

В Новой Москве построят 24 транспортно-пересадочных узла

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2035 года планируется построить 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ), сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В Новой Москве активно строятся дороги, развязки и линии метро. Но для формирования полноценного транспортного каркаса нужно связать эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ", - сказал В.Жидкин.

Он пояснил, что на первом этапе, к 2025 году, должно появиться 13 ТПУ, а за следующие десять лет - ещё 11.

"Почти все они большие по площади. Например, ТПУ "Саларьево" - около 290 тыс. кв. м, два ТПУ в Коммунарке - 300 и 400 тыс. кв. м. Это позволит помимо парковок, автостанций, станций метро размещать здесь офисные, торговые, спортивные и досуговые центры. А в ТПУ "Терешково" в поселение Внуковское войдут апартаменты и большая прогулочная зона", - добавил В.Жидкин.

Он подчеркнул, что пересадочные узлы не только будут выполнять функцию по пересадке пассажиров с одного вида транспорта на другой, но и станут центрами притяжения общественной жизни.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что в столице реализуется 97 проектов ТПУ.

Крупный транспортно-пересадочный узел появится в районе новой платформы Инновационный центр "Сколково" Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).

Напомним, транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой комфортнее и позволят пассажирам сократить время в пути.

В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные.

Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.

"AK&M" от 28.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100