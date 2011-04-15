В Новой Москве построят 24 транспортно-пересадочных узла

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2035 года планируется построить 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ), сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В Новой Москве активно строятся дороги, развязки и линии метро. Но для формирования полноценного транспортного каркаса нужно связать эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ", - сказал В.Жидкин.



Он пояснил, что на первом этапе, к 2025 году, должно появиться 13 ТПУ, а за следующие десять лет - ещё 11.



"Почти все они большие по площади. Например, ТПУ "Саларьево" - около 290 тыс. кв. м, два ТПУ в Коммунарке - 300 и 400 тыс. кв. м. Это позволит помимо парковок, автостанций, станций метро размещать здесь офисные, торговые, спортивные и досуговые центры. А в ТПУ "Терешково" в поселение Внуковское войдут апартаменты и большая прогулочная зона", - добавил В.Жидкин.



Он подчеркнул, что пересадочные узлы не только будут выполнять функцию по пересадке пассажиров с одного вида транспорта на другой, но и станут центрами притяжения общественной жизни.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что в столице реализуется 97 проектов ТПУ.



Крупный транспортно-пересадочный узел появится в районе новой платформы Инновационный центр "Сколково" Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).



Напомним, транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой комфортнее и позволят пассажирам сократить время в пути.



В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные.



Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.



"AK&M" от 28.05.2019