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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 мая в размере 72.1680 руб. против 72.1863 руб. на 28 мая.
Курс евро за последние 5 дней:
28.05.19 - 72.1863 руб.
25.05.19 - 72.3186 руб.
24.05.19 - 71.8369 руб.
23.05.19 - 71.8427 руб.
22.05.19 - 71.9654 руб.
"AK&M" от 28.05.2019