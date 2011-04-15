Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 мая

Банк России установил на 29 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.6419

1 Азербайджанский манат 38.0427

100 Армянских драмов 13.4407

1 Белорусский рубль 31.0405

1 Болгарский лев 36.9176

1 Бразильский реал 15.9632

100 Венгерских форинтов 22.1344

1000 Вон Республики Корея 54.2621

10 Гонконгских долларов 82.2242

10 Датских крон 96.7143

1 Доллар США 64.5394

1 Евро 72.1680

100 Индийских рупий 92.6040

100 Казахстанских тенге 16.9564

1 Канадский доллар 47.9669

100 Киргизских сомов 92.2057

10 Китайских юаней 93.3527

10 Молдавских леев 35.6670

1 Новый туркменский манат 18.4662

10 Норвежских крон 74.2430

1 Польский злотый 16.8084

1 Румынский лей 15.1629

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.0528

1 Сингапурский доллар 46.8390

10 Таджикских сомони 68.4768

1 Турецкая лира 10.6402

10000 Узбекских сумов 76.0772

10 Украинских гривен 24.4259

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.7198

10 Чешских крон 27.9476

10 Шведских крон 67.5897

1 Швейцарский франк 64.2695

10 Южноафриканских рэндов 44.2648

100 Японских иен 59.0506

"AK&M" от 28.05.2019