Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 мая

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Банк России установил на 29 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.6419
1 Азербайджанский манат 38.0427
100 Армянских драмов 13.4407
1 Белорусский рубль 31.0405
1 Болгарский лев 36.9176
1 Бразильский реал 15.9632
100 Венгерских форинтов 22.1344
1000 Вон Республики Корея 54.2621
10 Гонконгских долларов 82.2242
10 Датских крон 96.7143
1 Доллар США 64.5394
1 Евро 72.1680
100 Индийских рупий 92.6040
100 Казахстанских тенге 16.9564
1 Канадский доллар 47.9669
100 Киргизских сомов 92.2057
10 Китайских юаней 93.3527
10 Молдавских леев 35.6670
1 Новый туркменский манат 18.4662
10 Норвежских крон 74.2430
1 Польский злотый 16.8084
1 Румынский лей 15.1629
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.0528
1 Сингапурский доллар 46.8390
10 Таджикских сомони 68.4768
1 Турецкая лира 10.6402
10000 Узбекских сумов 76.0772
10 Украинских гривен 24.4259
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.7198
10 Чешских крон 27.9476
10 Шведских крон 67.5897
1 Швейцарский франк 64.2695
10 Южноафриканских рэндов 44.2648
100 Японских иен 59.0506
"AK&M" от 28.05.2019