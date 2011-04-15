Банк России на 29 мая понизил курс евро к рублю почти на 2 копейки до 72.1680 руб., курс доллара США повысил почти на 8 копеек до 64.5394 руб.

Банк России на 29 мая понизил официальный курс евро к рублю почти на 2 копейки до 72.1680 руб. с 72.1863 руб., курс доллара США - почти на 8 копеек до 64.5394 руб. с 64.4636 руб. 28 мая.



Стоимость бивалютной корзины на 29 мая увеличилась более чем на 3 копейки (+0.05%) до 67.9723 руб. с 67.9388 руб. 28 мая.



"AK&M" от 28.05.2019