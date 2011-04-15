Банк России меняет подход к оценке кредитного риска по требованиям к суверенным заёмщикам

Банк России меняет подход к оценке кредитного риска по требованиям к суверенным заемщикам. Как говорится в сообщении ЦБ, новый подход основан на использовании рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных международными кредитными рейтинговыми агентствами.



Ранее использовался подход к оценке кредитного риска на основе балльных страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств, участвующих в соглашении стран - членов ОЭСР "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку".



C учётом текущего рейтинга РФ внедрение нового подхода позволит снизить в два раза (с 100 до 50%) коэффициент риска по валютным требованиям к РФ и Банку России (а также по валютным требованиям к иным лицам под их гарантии в валюте), в том числе по финансированию экспорта (гарантийный механизм в виде договора страхования АО "ЭКСАР", обеспеченного валютной гарантией РФ), подчёркивает ЦБ.



Указанием также вводится применение коэффициента риска 20% к рублёвым кредитным требованиям, обеспеченным рублёвой гарантией "ВЭБ.РФ" (в настоящее время к таким требованиям применяется коэффициент риска 100%).



Также в документе расширены льготы по невключению в группу связанных заёмщиков, являющихся головными исполнителями или исполнителями в соответствии законом "О государственном оборонном заказе", как по основанию наличия контроля и значительного влияния, так и по экономической связи.





"AK&M" от 28.05.2019