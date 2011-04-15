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28/05/2019
14:48

ЦБ направил на обсуждение базовый стандарт работы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) будут обязаны исполнять базовые стандарты, разработанные саморегулируемыми организациями (СРО) СКПК в соответствии с требованиями Банка России. Об этом говорится в проекте указания регулятора.

В документе представлен перечень базовых стандартов, обязательных для исполнения всеми СКПК независимо от членства в СРО, который включает в себя стандарты корпоративного управления, защиты прав и интересов потребителей услуг СКПК, совершения операций на финансовом рынке, а также стандарт по управлению рисками.

Регулятор определил подлежащими стандартизации такие операции СКПК, как привлечение денежных средств членов и ассоциированных кредитных кооперативов; выдача займов, погашение по которым предполагается за счет средств материнского (семейного) капитала; поручительство кредитного кооператива по обязательствам членов кредитного кооператива; размещение средств резервного фонда кредитного кооператива; совершение операций в качестве страхового агента; совершение операций в качестве банковского платежного агента (субагента); совершение операций в качестве платёжного агента (субагента).

Разработанные СРО стандарты должны быть согласованы комитетом по стандартам, а затем утверждены Банком России.

Предложения и замечания по документу принимаются с 28 мая по 11 июня 2019 года.



"AK&M" от 28.05.2019
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