Д.Медведев запретил госзакупки иностранных вин

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Правительство РФ ограничило закупки иностранных вин и ликеров для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Данное ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе, подчёркивает кабинет министров.
Запрет введён в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия.
"AK&M" от 28.05.2019