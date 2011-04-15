Д.Медведев запретил госзакупки иностранных вин

Правительство РФ ограничило закупки иностранных вин и ликеров для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Данное ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе, подчёркивает кабинет министров.



Запрет введён в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия.





"AK&M" от 28.05.2019