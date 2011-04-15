Товарооборот продукции АПК между РФ и Турцией за январь-апрель вырос на 7% до $1.2 млрд

Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией за январь-апрель 2019 года вырос на 7% до $1.2 млрд. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на встрече с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли.



Развитию торговли способствует плотное взаимодействие аграрных ведомств России и Турции. Так, в апреле нашей страной принято решение по увеличению квоты на ввоз турецких томатов до 150 тыс. т. Ведётся работа по аккредитации и расширению видов деятельности рыбных и молочных компаний Турции, в частности, за последние несколько месяцев было дополнительно аттестовано два рыбных предприятия.



Кроме того, стороны обсудили вопрос поставок турецкой продукции в Россию через морской порт Кавказ, который из-за реконструкции пропускного пункта порта Геленджик может получить дополнительную загрузку.



"AK&M" от 28.05.2019