Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий условия гастролей иностранцев в России

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", упрощающий условия гастролей иностранцев в России. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроектом, в частности, предлагается предусмотреть, что норма, освобождающая иностранных граждан, прибывших в РФ не более чем на 30 суток для осуществления гастрольной деятельности, от необходимости получать разрешение на работу или патент для осуществления в России трудовой деятельности, будет распространяться в том числе и на случаи безвозмездного осуществления гастрольной деятельности.



Та же норма предусматривается для осуществления по приглашению государственных учреждений культуры и искусства творческой, просветительской, научно-исследовательской и (или) педагогической деятельности.







"AK&M" от 28.05.2019