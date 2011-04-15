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28/05/2019
15:59

РФ и Конго заключили соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций

Правительства России и Республики Конго заключили соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Соглашение подразумевает широкий спектр взаимодействия. Прежде всего, это развитие контактов по линии информагентств и телеканалов, что предполагает обмены медийными продуктами и программами, реализацию совместных тематических проектов, проведение пресс-туров и стажировок журналистов. Кроме того, Россия готова поделиться с африканской стороной своим опытом по переходу на цифровое вещание, предложить отечественное оборудование для конголезского рынка (цифровые радиовещательные и телевизионные передатчики, радиовещательные передатчики УКВ-, ФМ-, ЧМ-диапазона) и наладить сотрудничество в области проектирования и построения сетей телерадиовещания.

Россия также готова поставить Конго технологии электронного правительства, "умного" и безопасного города, продукты в сфере информационной безопасности, решения для операторов связи и радиоконтроля.


"AK&M" от 28.05.2019
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