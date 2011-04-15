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28/05/2019
15:25

Ингосстрах выплатил компании "БоскоНева" более 110 млн руб. за товарный запас, уничтоженный огнём

Компания "Ингосстрах" выплатила более 110 млн руб. ООО "БоскоНева" в связи с уничтожением товарного запаса торговой точки в результате пожара. Об этом сообщает страховая компания.

Страховой случай произошёл осенью 2018 года в Санкт-Петербурге. В результате возгорания был уничтожен товарный запас непродовольственной группы: одежда, обувь, аксессуары и сувениры. Установленная причина пожара – аварийный режим работы участка электросети в виде короткого замыкания силовых электрических кабелей, транзитом проходящих по внешней стене здания, в котором находится торговая точка, с последующим возгоранием изоляции и сгораемых материалов.

По действующему договору товарный запас был обеспечен страховой защитой с условиями "от всех рисков". Общий лимит ответственности составлял 8 млн евро, а также предусматривал возмещение дополнительных расходов страхователя в размере 20% от страховой суммы. Договор был заключен сроком на 2 года.

Ингосстрах сотрудничает с ООО "БоскоНева" по программам страхования имущества с 2017 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 28.05.2019
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