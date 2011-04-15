В центре Москвы появится 23 дополнительных парковочных места. Об этом говорится в материалах ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, в ближайшее время участок Пречистенского переулка от Староконюшенного переулка до Большого Лёвшинского переулка станет односторонним. Изменение схемы движения позволит организовать дополнительные парковочные места.



Проехать в сторону улицы Пречистенка можно будет по Чистому или Гагаринскому переулкам.



Работы по изменению схемы движения планируется полностью завершить 30 мая.



"AK&M" от 28.05.2019