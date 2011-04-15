Госдума приняла закон, изменяющий порядок техосмотра транспортных средств

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Законопроект предусматривает комплексное реформирование системы технического осмотра в РФ и учитывает лучшие практики контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Основная его цель - противодействие практике оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств. Для этого вводится фотофиксация процедуры технического осмотра транспортного средства, которая позволит достоверно установить факт проведения технического осмотра. Соответствующие сведения будут являться неотъемлемой частью диагностической карты и станут доступны в Единой автоматизированной системе технического осмотра (ЕАИСТО).



Наряду с оформлением в бумажном виде, законопроектом предусматривается оформление диагностической карты в виде электронного документа с подписанием квалифицированной электронной подписью технического эксперта, осуществлявшего процедуру технического диагностирования. При этом сведения диагностической карты в электронном виде будут иметь приоритет.



Ещё одной мерой против незаконного оформления диагностических карт станет необходимость учета оператором установленной пропускной способности пункта технического осмотра. Предусмотрен гибкий порядок установления такой пропускной способности и, при этом, недопустимость значительного ее превышения оператором.



Законопроектом вводится государственный контроль (надзор) за соблюдением операторами технического осмотра установленных требований к проведению технического осмотра. Государственный надзор будет отнесен к компетенции МВД.



Также законопроект корректирует процедуры аккредитации операторов технического осмотра, делает их четкими и прозрачными. Предусматривается процедура периодического подтверждения соответствия оператора технического осмотра требованиям аккредитации. Появляется обязанность выезда на место работы оператора. В настоящее время обычно аккредитацию получают по документам.



Кроме того, вводятся требования к производственно-технической базе операторов технического осмотра, которые будут включать в себя не только требования к оборудованию (как сегодня), но и требования к помещениям, в которых проводится технический осмотр.



Также законопроект предусматривает дополнительные формы контроля за операторами технического осмотра со стороны Российского союза автостраховщиков.



"AK&M" от 28.05.2019