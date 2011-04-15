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28/05/2019
16:34

На Мариинском прииске Ростеха нашли крупнейший за 30 лет изумруд

На единственном в России месторождении изумрудов "Мариинский прииск" (входит в госкорпорацию "Ростех") найден редкий изумруд весом 1.6 кг. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Это крупнейшая в стране находка за последние почти 30 лет - изумруд весом более 2 кг был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим (1.54 тыс. граммов) был камень, найденный в 2018 году.

Работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 м. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории ("зелёный"), по сорту - к третьей (в связи с наличием природных трещин).

Стоимость изумруда вместе с добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн руб.

Предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства. Бригаде рабочих, нашедших уникальный камень, будет выписана премия.

Мариинский прииск - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Единственное в России, самое крупное в Европе и одно из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тыс. т руды, а также 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 т бериллов.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., а EBITDA - 305 млрд руб.

"AK&M" от 28.05.2019
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