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28/05/2019
18:02

Повседневные расходы россиян за неделю прибавили 0.9%

Повседневные расходы россиян за 21-ю неделю года, с 20 по 26 мая, прибавили 0.9%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, расходы выросли на 45%. В текущем году расходы на 21-й неделе года оказались на 0.8% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Средний чек за неделю вырос на 2.6% до 527 руб. Однако подросшему чеку все равно не удалось дотянуться до аналога прошлого года. Разница составила 0.7%. По сравнению с медианными значениями 2012 года средний чек прибавил 65%.


"AK&M" от 28.05.2019
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