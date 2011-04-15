Повседневные расходы россиян за неделю прибавили 0.9%

Повседневные расходы россиян за 21-ю неделю года, с 20 по 26 мая, прибавили 0.9%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, расходы выросли на 45%. В текущем году расходы на 21-й неделе года оказались на 0.8% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Средний чек за неделю вырос на 2.6% до 527 руб. Однако подросшему чеку все равно не удалось дотянуться до аналога прошлого года. Разница составила 0.7%. По сравнению с медианными значениями 2012 года средний чек прибавил 65%.





"AK&M" от 28.05.2019