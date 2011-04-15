Изменился порядок проведения мероприятий СЭФ-2019

Изменился порядок проведения мероприятий VIII Среднерусского экономического форума. 26 июня 2019 года пройдут тематические заседания, 27 июня состоятся официальные мероприятия форума, в том числе основная пленарная дискуссия на тему "Цифровой регион". Изменение плана СЭФ-2019 связано с уточнением даты проведения заседания Президиума Госсовета.



Регистрация на форум проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru и открыта до 21 июня 2019 года. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", Стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", Генеральный партнёр форума - Строительная компания "ИНСТЕП".



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.







"AK&M" от 28.05.2019