ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 мая, в размере 72.1680 руб. против 72.1863 руб. на 28 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



28.05.19 - 72.1863 руб.

25.05.19 - 72.3186 руб.

24.05.19 - 71.8369 руб.

23.05.19 - 71.8427 руб.

22.05.19 - 71.9654 руб.









































































































"AK&M" от 29.05.2019