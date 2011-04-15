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29/05/2019
09:39

Повтор! НОВАТЭК продлевает программу выкупа ценных бумаг компании

Правление ПАО "НОВАТЭК" приняло решение о продлении срока действия программы выкупа ценных бумаг компании до 7 июня 2020 года с сохранением всех условий выкупа. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, 7 июня 2012 года совет директоров НОВАТЭКа одобрил программу приобретения (выкупа) обыкновенных акций и/или глобальных депозитарных расписок (ГДР), удостоверяющих права на обыкновенные акции компании (одна ГДР представляет 10 акций), на общую сумму до $600 млн со сроком действия один год.

Программа предусматривает возможность продления срока выкупа решением правления компании. 28 апреля 2018 года правление компании приняло решение о продлении срока действия Программы до 7 июня 2019 года.

Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат ПАО "НОВАТЭК", через брокера приобретает ГДР на Лондонской фондовой бирже и/или обыкновенные акции Компании на Московской бирже по рыночным ценам на момент приобретения.

По состоянию на 28 мая 2019 года в рамках программы выкуплено 23401157 собственных акций (в том числе в форме ГДР).

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 8.9 раза до 381.8 млрд руб. (126.74 руб. на акцию) по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации составила 234.1 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 117.9 млрд руб., увеличившись на 30.5% и 54.6% соответственно.

"AK&M" от 29.05.2019
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